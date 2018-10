Magnifique succès pour le Bal de la Croix-Rouge, samedi 29 septembre, à l'Espace Hippomène de Genève. La somme record de 795 '000 francs a été récoltée grâce à une tombola et une vente aux enchères. Ce montant servira à venir en aide aux habitants des zones rurales du Népal où l'association soutient le fonctionnement d’une clinique ophtalmique, mais aussi du Ghana, du Kirghizistan, du Togo et du Mali fortement touchés par les pathologies oculaires. Les recettes financeront également trois programmes locaux de la Croix-Rouge genevoise au bénéfice des familles démunies et des enfants dyslexiques ou hospitalisés.

Mélanie Freymond radieuse dans son rôle

Parmi les 540 invités, on a pu croiser de nombreux people comme Bertrand Piccard et sa femme, Michèle. Mélanie Freymond y participe pour la première fois en tant que maîtresse de cérémonie. «C'est un honneur de pouvoir être ici», nous confie l'animatrice. Même sentiment chez Laetitia Guarino qui était accompagnée par son chéri Stefano Iodice: «C'est la troisième fois que je viens et cela reste l'un des événements auquel je suis le plus attaché». Miss Suisse 2014 explique qu'elle vient de terminer ses derniers examens en médecine et attend les résultats dans le courant du mois d'octobre. «J'ai étudié durant tout l'été, maintenant c'est derrière moi. Je vais commencer à partir du 1er novembre mon travail aux urgences du CHUV.»

Craig David a mis le feu

La soirée a été ponctuée par de nombreuses surprises en commençant par le show de la gagnante de« The Voice Kids» 2015, Jane Constance, qui a fait le déplacement depuis l'Île Maurice. Le magicien et mentaliste David Jarre, fils de Jean-Michel Jarre, a étonné les convives qui se régalaient au même moment d'un repas orchestré par le Chef Emmanuel Renaut. Ce dernier cuisine dans le restaurant Flocons de Sel à Megève qui possède trois étoiles au guide Michelin. Et cerise sur le gâteau: on a pu assister à un concert de 30 minutes par Craig David pour clôturer la soirée. Le Britannique de 37 ans a interprété ses plus gros hits, derrière ses platines. Il a même repris une chanson de Justin Bieber. (Le Matin)