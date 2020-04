Pink est connue pour toujours dire le fond de sa pensée. La chanteuse de 40 ans a expliqué vendredi sur Instagram que son fils et elle avaient contracté le coronavirus. Aujourd'hui, les deux sont guéris, mais elle est très remontée contre le gouvernement américain.

«Il y a deux semaines, mon fils de trois ans, Jameson, et moi, présentions des symptômes du Covid-19. Notre médecin nous a testés et j’étais positive», explique-t-elle. Après avoir passé plusieurs jours enfermés, l'artiste et son enfant ont subi un nouveau test et il était «négatif».

«C'est une parodie et un échec de notre gouvernement de ne pas rendre ces tests plus accessibles. Cette maladie est grave et réelle. Les gens doivent savoir que les jeunes, les personnes âgées, en bonne santé ou non, riches ou pauvres, sont tous touchés», souligne-t-elle. «Nous devons rendre les tests gratuits et plus largement accessibles pour protéger nos enfants, nos familles, nos amis et nos communautés.»

Décidée à se mobiliser contre cette crise sanitaire, Pink a décidé de faire un don d'un million de dollars pour aider les soignants: 500'000 dollars seront reversés au Temple University Hospital de Philadelphie, en Pennsylvanie. «En l'honneur de ma mère, Judy Moore, qui a travaillé 18 ans au service de cardiologie». Les autres 500'000 dollars seront pour la ville de Los Angeles.

«Merci à tous nos professionnels de santé et à tous ceux dans le monde qui travaillent si dur pour protéger nos proches. Vous êtes nos héros! Ces deux prochaines semaines sont cruciales: restez chez vous.»

