Johnny Hallyday est décédé il y a cinq mois, et ses fans se rendent régulièrement sur sa tombe pour lui rendre hommage. D'incessantes allées et venues qui agaceraient au plus au point les habitants de Saint-Barthélémy, rapporte «VSD». Selon le magazine cité par LCI, le comportement de certains admirateurs du chanteur laisserait fortement à désirer.

Il arrive que des fans viennent pique-niquer devant la tombe de Johnny, qu'ils décorent à outrance ou avec mauvais goût. Certains «marcheraient sur les autres tombes pour arriver plus vite à celle de Johnny», écrit encore «VSD». Sur cette petite île de 25 km2 où viennent se réfugier des stars ou des personnes fortunées, l'attitude de certains admirateurs de Johnny fait tache.

Dans l'espoir de préserver la tranquillité des habitants ainsi que l'intimité des personnes venant se recueillir sur la tombe d'un proche, les autorités de l'île avaient déjà pris des mesures en février dernier. Ainsi, les agences de voyage qui organisent des déplacements en groupe sont priées de limiter l'accès au cimetière à cinq personnes à la fois. Pas sûr que cela suffise à discipliner les fans incontrôlables. (Le Matin)