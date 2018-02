Une enquête du «Washington Post», publiée le vendredi 2 février, a révélé que Vincent Cirrincione, l'ancien manager de Halle Berry, est accusé d'harcèlement sexuel par neuf femmes - huit Afro-américaines et une Américaine d'origine asiatique.

A la suite de ces révélations, l'actrice de 51 ans a exprimé sa colère sur ses comptes Twitter et Instagram, ce samedi 3 février. «Hier, j'ai ressenti de la tristesse en apprenant les accusations formulées contre mon ancien manager, Vincent Cirrincione. Mais aujourd'hui je me sens malade après avoir lu les récits détaillés terrifiants de ses mauvais traitements à l'égard de 9 femmes», a-t-elle commencé par écrire.

Et de poursuivre: «Je suis furieuse qu'il m'ait utilisée, moi et le modèle qu'il m'a aidé à devenir, pour attirer et manipuler des femmes de couleur innocentes et vulnérables pour servir ses actes de prédateur. Je suis profondément touchée et je veux que ces femmes et toutes les autres sachent que je les vois. Je vous entends. Vous comptez. Je me battrai pour vous.»

Une publication partagée par Halle Berry (@halleberry) le 2 Févr. 2018 à 6 :24 PST

Des récits terrifiants

L'enquête a montré que les histoires se sont déroulées entre 1993 et 2011. Une femme a témoigné que l'homme lui avait proposé de «l'aider dans sa carrière si elle acceptait d'avoir des relations sexuelles chaque mois avec lui». Une autre a raconté que le manager se serait «masturbé devant elle dans son bureau». Trois autres ont assuré qu'il leur a demandé «des faveurs sexuelles en échange de son parrainage».

Pour sa défense, Vincent Cirrincione a assuré que «les relations entretenues avec ces femmes étaient consentantes».

(Le Matin)