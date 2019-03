Jeudi dernier, Cyril Hanouna proposait sur C8 un «Balance ton post!» spécial où apparaissaient le leader des Gilets Jaunes, Maxime Nicolle, le boxeur Christophe Dettinger, un black bloc et les chroniqueurs de l'émission.

Mais, selon Benjamin Castaldi, la direction de la chaîne a eu peur de ce direct. Au point de faire pression sur Hanouna afin qu'il annule ce débat. Une pression que ce dernier n'a pas du tout apprécié: «Si vous diffusez un téléfilm, je quitte la chaîne», a-t-il lâché.

«L’état-major de C8 était dans ma loge avant BTP jeudi soir, et ils m’ont dit «on te fait confiance». On a eu une discussion avec le directeur de Canal+, Gérald-Brice Viret, et Franck Appietto, directeur des divertissements de C8. On voulait la faire et on l’a faite cette émission et vous avez vu que ça s’est très bien passé», a expliqué Cyril Hanouna dans «TPMP».

(Le Matin)