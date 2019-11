Karine Le Marchand a déjà été invitée à plusieurs reprises dans «Touche pas à mon poste». Mais elle n'y mettra probablement plus les pieds avant longtemps. Furieuse suite à une séquence où les chroniqueurs de l'émission ont parlé de sa relation avec Gad Elmaleh, l’animatrice de «L’amour est dans le pré» a vivement critiqué deux membres de la bande à Cyril Hanouna.

Sur Instagram, en légende d’un montage photo représentant Kelly Vedovelli et Matthieu Delormeau, elle a publié une citation d’Umberto Eco: «Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar. C’est l’invasion des imbéciles.»

Une publication qui a fortement énervé Cyril Hanouna. «Traiter d’imbéciles Kelly Vedovelli et Matthieu Delormeau… Pour les connaître un petit peu, Karine, ils sont beaucoup plus intelligents que toi», s’est-il emporté ce 13 novembre dans TPMP.

Jugeant la réponse de Karine Le Marchand «complètement démesurée», l’animateur a dénoncé son ton «méprisant»: «Je ne sais pas ce que tu as, je pense qu’il faut que tu prennes une camomille, ma chérie. Il va falloir que tu te calmes un peu, que t’ailles un peu dans les prés. Je trouve que ça a été très méchant ta réponse, et je pense que ça a beaucoup blessé Matthieu et Kelly.»

«Elle doit avoir des problèmes»

L’animateur a ensuite laissé la parole à ses chroniqueurs, qui ont été nombreux à exprimer leur incompréhension vis-à-vis de l’attaque de Karine Le Marchand. «Elle doit avoir des problèmes en ce moment, a finalement déclaré Cyril Hanouna. J’espère qu’elle va aller mieux, qu’elle va redescendre.»

Il espère désormais que l’animatrice fera machine à arrière et demandera pardon pour son coup de gueule. En attendant, il a pris une décision radicale: «Elle sera la bienvenue quand elle se sera excusée. Pour l’instant, elle est blacklistée de toutes nos émissions, bien entendu.»

C'est dit!

FDA