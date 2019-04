Mercredi 24 avril, Charlize Theron et Seth Rogen se sont rendus sur le plateau de «Touche pas à mon poste» pour parler du film «Séduis-moi si tu peux». Et ce que l'on peut retenir, c'est que l'actrice sud-africaine a été quelque peu dérangée par le comportement de Cyril Hanouna.

Ce dernier a embrassé sur la joue la traductrice des deux comédiens sans demander son accord. Ni une, ni deux, Charlize Theron s'est exclamé: «Wow! C'était très... D'accord... Vous pourriez lui demander la permission la prochaine fois?» Ce qui a laissé le présentateur de marbre et a installé un malaise dans la salle. Malaise qui s'est ressenti sur le Web aussi.

«Une démonstration d'un amateurisme ahurissant!»

Plusieurs internautes ont pris d’assaut Twitter pour exprimer leur étonnement. «L'image de la France qui morfle un peu plus à chaque fois qu'Hanouna reçoit des invités internationaux…», «Une démonstration d'un amateurisme ahurissant! Franchement vous auriez voulu faire exprès de faire pire que ça, vous n’auriez pas pu. Vous avez des leçons de professionnalisme à apprendre de «Quotidien»!», peut-on notamment lire.

Les commentaires vont bien entendu dans les deux sens, certaines personnes déplorant que les gens «s'offusquent pour un rien».

Charlize Theron parfaite qui recadre comme il se doit un Cyril Hanouna égal à lui-même. Juste avant, l’actrice s’étonne aussi de sa façon autoritaire et irrespectueuse de s’adresser à sa traductrice (fais-ci, mets-toi là !) :”WoW, you are very bossy” pic.twitter.com/qfPawUvUsT