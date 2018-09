Après le clash entre Eric Zemmour et Hapsatou Sy dans «Les Terriens du dimanche», cette dernière a décidé de dévoiler les images coupées au montage. On peut y entendre le polémiste dire: «Vous n’êtes pas une enfant de la République, votre prénom est une insulte à la France.» Un moment qu'elle a qualifié comme «le plus douloureux que j’ai eu à vivre en télé.»

La chroniqueuse de l'homme en noir a ensuite assuré qu’elle ne comptait pas en rester là puisqu’elle «réfléchissait à déposer plainte» contre Zemmour et qu’elle songeait sérieusement «à quitter l’émission». À la surprise de beaucoup, Thierry Ardisson ne l'a pas défendue et a indiqué qu’il ne souhaitait pas la retenir.

En dévoilant les images de l’émission dominicale, Hapsatou Sy risquait de perdre son travail, comme elle l’a indiqué elle-même. Mardi soir dans «Touche pas à mon poste», Stéphane Simon, le producteur du show, a annoncé qu’il ne comptait pas «virer» la chroniqueuse. «Hapsatou, je n’ai cessé de lui dire: «Tu es la bienvenue dans l’émission.» Si elle ne veut plus venir, c’est un cas de conscience pour elle», a-t-il déclaré.

Coupé par Gilles Verdez qui a lancé que Canal + souhaitait mettre la trentenaire à la porte, le producteur a alors assuré: «Non! On ne veut pas la virer! Elle est la bienvenue.» Et de conclure: «Dans l’intérêt de tout le monde, je pense qu’il faut que les esprits s’apaisent, que l’on prenne le temps de se reparler, accessoirement l’émission est tournée demain, et on n’a pas commencé à bosser.» (Le Matin)