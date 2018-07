Avant de se rendre au show de Harry Styles, le 11 juillet 2018 à San Jose, Grace savait déjà que ce serait un soir spécial. La jeune femme de 24 ans avait en effet décidé de faire son coming out auprès de ses parents. Ce qu'elle ne savait pas, même si elle l'espérait, c'est que le chanteur britannique allait lui donner un coup de main.

Postée non loin de la scène, Grace avait pris avec elle une pancarte sur laquelle elle avait écrit: «Je vais faire mon coming out devant mes parents grâce à toi».

the double sided poster for tonight !!! I’m not expecting anything but I hope he at least sees it pic.twitter.com/6nlMTu9nHG — Grace TOMORROW (@takehismedicine) 12 juillet 2018

Attentif, Harry a remarqué le panneau et demandé à Grace comment elle s'appelait et quel était le nom de sa maman. Après avoir appris que la mère de Grace se prénommait Tina et qu'elle se trouvait dans un hôtel non loin de la salle de concert, l'artiste s'est adressé directement à elle: «Tina, elle est gay».

@Harry_Styles Thank you so much for creating an environment where I am proud to be who I am. Your continuous support of the LGBTQ+ has helped me come to love myself and feel safe. Thank you for tonight and I can’t wait to show Tina (my mom) this video. Love you always. pic.twitter.com/Kk5FJVYemB — Grace TOMORROW (@takehismedicine) 12 juillet 2018

Ce moment spécial a été filmé et Grace a pu montrer les images à sa maman, qui a très bien pris le fait d'apprendre que sa fille était bisexuelle. «J'ai montré les vidéos de cette soirée à ma mère. Elle est folle de joie et m'a dit: «oui, je t'aime et tu peux être ce que tu veux». Elle veut remercier Harry pour m'avoir aidée à faire mon coming out», a écrit la jeune femme en légende d'un cliché montrant Tina.

“TINA SHE’S GAY”

I SHOWED MY MOM THE VIDEOS FROM TONIGHT. SHE IS OVERJOYED AND SAYS THAT “YES I DO LOVE YOU AND YOU CAN BE WHOEVER YOU WANT TO BE” SHE WANTS TO THANK HARRY FOR HELPING ME COME OUT and she has decided to come to LA Night 1 with me :)

Thank you @Harry_Styles ???? pic.twitter.com/vB0kpAImUv — Grace TOMORROW (@takehismedicine) 12 juillet 2018

(Le Matin)