La famille royale britannique comptera-t-elle une nouvelle Diana dans ses rangs? C'est ce qu'affirme le bookmaker Paddy Power, qui a décidé de suspendre ses paris sur le sexe et le prénom du bébé qu'attendent Harry et Meghan.

Dans un communiqué la société de jeux d'argent se dit «convaincue que le couple royal aura une princesse» et celle-ci aura le prénom de la mère du duc de Sussex. Diana est sorti à 8 contre 1 devant Alice (13/1) et Victoria (14/1) et Grace (14/1).

Meghan Markle, 37 ans, et le prince Harry, 34 ans, seront parents au printemps, a annoncé Kensington Palace en octobre. Si le bébé peut arriver n'importe quand entre mars et mai, les médias britanniques pensent que l'accouchement aura lieu plus tôt que prévu.

Dans «The Sun», le Dr Carol Cooper affirme que la grossesse de Meghan se situe «entre la 26e et la 36e semaine». (Le Matin)