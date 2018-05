A quelques jours de leur mariage, le prince Harry et Meghan Markle étaient plongés mardi en plein psychodrame: Thomas Markle pourrait ne pas la conduire à l'autel comme prévu. Le père de Meghan Markle se rendra au mariage samedi en Angleterre de sa fille avec le prince Harry s'il a le feu vert de ses médecins, a-t-il déclaré mardi au site d'informations sur les célébrités «TMZ».

Thomas Markle, a indiqué le site, a expliqué avoir dû de nouveau être hospitalisé à la suite d'intenses douleurs à la poitrine, précisant que les médecins l'avait prévenu que son cœur était «gravement endommagé» après son infarctus il y a une semaine. «Je déteste l'idée de manquer un des plus grands moments de l'histoire et de ne pas pouvoir mener ma fille à l'autel», a-t-il déclaré, soulignant que l'ancienne actrice américaine avait tenté de lui téléphoner lundi et lui avait envoyé des SMS s'inquiétant de sa santé.

Selon lui, elle assurait également ne pas lui en vouloir après qu'il se soit mis en scène en train de se préparer pour le mariage dans des photos vendues aux paparazzis, avait affirmé plus tôt le site «TMZ». C'était «stupide» de faire ces photos, a-t-il relevé auprès du site, ajoutant: «Bien sûr, je la conduirai à l'autel. C'est un moment historique. Je voudrais faire partie de l'histoire».

Silence radio

Ces révélations ont enrayé la communication parfaitement rodée de la famille royale qui ne répondait plus aux sollicitations mardi. La veille au soir, un porte-parole du palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry, s'était contenté de demander «compréhension» et «respect» dans cette «situation difficile». Mais interrogé au téléphone, il avait refusé d'indiquer si Thomas Markle serait présent au mariage.

Les images, qui se seraient vendues 100'000 dollars à travers le monde selon le tabloïd Daily Mirror, montrent Thomas Markle, 73 ans, en train de se préparer au futur mariage. Un jeune homme prend ses mesures en vue de fabriquer un costume, le septuagénaire consulte des photos du futur couple royal sur un ordinateur ou parcourt un livre d'images du Royaume-Uni dans ces clichés qui semblent être pris sur le vif mais sont en fait mis en scène.

Shame on you, Thomas Markle.

By staging these paparazzi photos you'll have broken Prince Harry's trust & your little girl's heart.

My column: https://t.co/mxJUbiuQCO pic.twitter.com/lVP1DH5xwB — Piers Morgan (@piersmorgan) May 14, 2018

«Idiot»

Le père de la future mariée a assuré à «TMZ» qu'il ne pensait pas à mal et voulait «redorer son image» après des clichés de lui peu flatteurs diffusés dans la presse le montrant notamment entrant dans plusieurs fast-foods le même jour. Il se sent désormais «trahi» et «idiot».

La demi-soeur de Meghan, Samantha Grant, s'est attribuée la responsabilité de l'incident: «Les médias donnaient injustement une mauvaise image de lui donc j'ai suggéré qu'il fasse des photos positives» a-t-elle tweeté. «Ce n'était pas pour l'argent». Elle a également expliqué sur la chaîne «ITV» que cet homme habitué à une vie «calme» et «paisible» avait été pris de panique en raison de la pression exercée par les paparazzis.

Il lui est arrivée d'être suivi par «sept ou huit voitures» et certains ont même «loué une maison» à côté de son domicile au Mexique, a-t-elle dit. «Il ne peut pas ouvrir les volets, il ne peut aller nulle part sans être suivi, c'est atroce, intrusif, et à mon avis hautement contraire à l'éthique».

Maman présente

Thomas Markle devait arriver au Royaume-Uni cette semaine, où il devait rencontrer la famille de Harry, dont la reine Elizabeth II. La mère de Meghan Markle, Doria Ragland, 61 ans, devrait elle être bien présente lors de la cérémonie et pourrait conduire sa fille à l'autel, à la place de son ex-mari.

La belle-sœur de Meghan Markle, Tracy Dooley, est aussi arrivée au Royaume-Uni avec ses fils Tyler et Thomas. Tracy Dooley avait pourtant expliqué sur «ITV» ne pas avoir reçu d'invitation et ne pas avoir vu Meghan depuis une vingtaine d'années. Selon le Telegraph, elle devrait couvrir le mariage pour le compte d'une chaîne américaine.

Oh no. Meghan Markle's dad Thomas suffered a heart attack just days ago, and is now explaining that he won't be going to the royal wedding amid his photo controversy, despite his plans to go: https://t.co/131DpugCZX — JustJared.com (@JustJared) May 14, 2018

(afp/ats/nxp)