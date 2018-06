La comédienne traverse une mauvaise passe. Heather Locklear est internée depuis le dimanche 17 juin 2018.

Selon tmz.com, l'Américaine de 56 ans a eu la visite de ses parents ce jour-là. Agitée et déboussolée, l'actrice révélée dans les années 1990, a alors pété les plombs. On ignore toutefois exactement pourquoi.

Elle a empoigné sa mère et voulu l'étrangler. Elle a également frappé son père. De plus, elle a cherché une arme à feu dans le but de la retourner contre elle. C'est à ce moment là que la police a été appelée sur les lieux.

TMZ rappelle que ce n'est pas la première fois que Locklear se montre violente. En février 2018, elle avait déjà été arrêtée pour violences domestiques sur son compagnon. Durant l'arrestation, elle avait menacé de tuer les officiers de police. (Le Matin)