Heidi Klum semblait avoir chaud dans sa chambre après avoir assisté à la cérémonie des Grammy Awards dimanche 28 janvier 2018 à New York. En tout cas si on en croit les clichés que la belle a postés sur Instagram.

Sur l'un d'eux, on la découvre en lingerie sur son lit avec le commentaire «bonne nuit New York». Sur un autre, on la voit en string allongée sur le ventre. Klum a écrit en légende: «coquin». On apprend également que le mannequin de 44 ans regardait le film de Quentin Tarantino «Pulp Fiction» au moment où elle a pris ces photos plutôt sexy. En tout cas, elles n'ont pas laissé ses followers de marbre. Chacune d'elles a été likée par des dizaines de milliers de personnes. (Le Matin)