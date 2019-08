Heidi Klum et Tom Kaulitz se sont mariés le 3 août 2019 à Capri, en Italie. Depuis, en lune de miel sur les eaux méditerranéennes, les époux prennent du bon temps: madame pose topless et monsieur l'immortalise en photo. Pour le plus grand bonheur de ses fans, la star allemande abreuve son compte Instagram de photos sexy.

Il y a une semaine, Heidi Klum a pris la pose avec une bouée en forme de poitrine. La belle s'est ensuite plusieurs fois montrée de dos, portant uniquement le bas de son maillot. Dimanche, elle s'est dévoilée de face couverte d'un linge de bain qui cache très mal ses seins. Un «accident» de tétons très travaillé et qu'elle a commenté ainsi: «Tout ce que je vois, c’est l’EAU!»