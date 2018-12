Heidi Klum, 45 ans, s'est fiancée avec Tom Kaulitz, 29 ans. L'ex-mannequin a partagé la bonne nouvelle lundi sur les réseaux sociaux. «J'ai dit oui», dit-elle, sa joue contre celle de son amoureux et sa bague de fiançailles bien mise en valeur.

I SAID YES ?? pic.twitter.com/3U7XX6o7q3 — Heidi Klum (@heidiklum) 24 décembre 2018

Tom Kaulitz, guitariste du groupe allemand Tokio Hotel, sont ensemble depuis presque un an. Ce mois-ci, dans les colonnes du magazine «People», Heidi Klum confiait: «Il est la personne la plus douce, la plus gentille, la plus attentionnée et la plus aimante. Je suis si chanceuse. Je ne sais pas quand était la dernière fois où j'ai été aussi heureuse dans ma vie. Il est génial. Peut-être parce qu'il est allemand et que nous nous comprenons l'un et l'autre.»

Heidi Klum a été mariée cinq ans à un styliste australien en 1997. Elle a ensuite été mariée sept ans au chanteur Seal. Elle était enceinte de cinq mois de Flavio Briatore lorsqu'elle a commencé à fréquenter Seal. Flavio Briatore l'avait trompée publiquement, elle avait mis fin à leur relation. Seal a adopté la fille biologique de Briatore en 2009. Ils ont eu trois autres enfants ensemble. (Le Matin)