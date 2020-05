Le samedi 14 mars, la France annonçait la fermeture jusqu’à nouvel ordre des restaurants. Un choc pour Hélène Darroze, qui est à la tête de deux établissements à Paris: le Marsan (2019) et le Jòia (2018).

Cet arrêt d’activité l'a obligée à lever le pied et lui a permis de passer plus de temps avec ses filles Charlotte et Quiterie. «Je n'avais jamais pris si régulièrement le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner à la maison avec mes deux filles, confie-t-elle ce jeudi 14 mai dans «Paris Match». Ça m'amène à revoir mon emploi du temps, mes exigences.»

Durant le confinement, la cheffe étoilée a beaucoup pensé à son passé: «Je n’ai jamais autant pensé à ma vie d’avant, à mes parents, mes grands-parents, j’ai fait plein de recettes de mes grand-mères… Et comme, en plus, j’ai attrapé la Covid-19, j’étais hors service, incapable de bouger, a-t-elle révélé. Ça m'a calmée!»

«Le pays entier doit nous aider à nous relancer»

Pour Hélène Darroze, le coronavirus a été un «coup de massue»: «Il m’a fallu quelques jours pour m’en remettre», a-t-elle assuré. A nouveau sur pied, un nouveau combat l’attend: faire tenir ses restaurants après le lourd et douloureux impact du confinement sur son activité. Endettée «jusqu’au cou», très inquiète pour l’avenir de ses établissements encore très jeunes, elle implore: «Le pays entier doit nous aider à nous relancer, sinon il y aura une hécatombe de chômeurs et de faillites.»

FDA