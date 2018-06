Gourmande et passionnée de cuisine depuis toute petite, Hélène Ségara adore les bons petits plats. Elle a pourtant perdu récemment 11 kilos en trois mois grâce aux conseils avisés de Weight Watchers. Ravie d'avoir retrouvé la ligne sans pour autant se priver de ses mets préférés, la chanteuse française de 47 ans sort un livre, «Mes recettes star 100% plaisir et bien être», dans lequel elle dévoile les secrets d'une alimentation saine et équilibrée. De quoi vous mettre l’eau à la bouche sans vous culpabiliser...

Pourquoi avez-vous eu envie d’écrire ce livre de recettes, en collaboration avec Weight Watchers? Rien n’était prémédité. J’ai toujours été passionnée de cuisine mais l’idée est venue lorsque j’ai commencé à modifier mes recettes de famille en appliquant le programme Weight Watchers liberté. Je me suis rendu compte que je pouvais maigrir en mangeant ce que j’aime. J’ai fait goûter mes plats à ma coach et l’idée est née.

D'où vous vient cette passion de la cuisine? De ma grand-mère qui m’a initiée à la cuisine dès l'âge de 11 ans.

Le fait d'être une personnalité publique vous met-il plus de pression par rapport à votre physique? Bien évidemment. Ma prise de poids lors de mes traitements a été très largement soulignée dans certains médias. (n.d.l.r: La chanteuse, qui souffre d’une maladie rare à un œil, a dû prendre de la cortisone.) Nos complexes de simple mortel sont exposés dans les pages de magazines que nous le voulions ou pas. Nous sommes soumis au regard et au jugement facile de certains…

Comment avez-vous réussi à perdre 11 kilos en seulement trois mois? Avez-vous fait du sport aussi? J’ai appliqué des règles simples. Le principe est de ne pas se priver de tout, mais d’apprendre à équilibrer. Côté sport, j’ai seulement marché un peu chaque jour.

Beaucoup de gens sont sceptiques vis-à-vis des régimes en général, avec l’effet yo yo notamment. Bien évidemment! Si l'on se prive de tout et qu'on supprime sucres rapides, sucrés lents, pâtes féculents etc, le retour à une alimentation normale aura forcément des conséquences yo yo! Le corps stocke tout ce dont on le prive. C'est donc une erreur.

Certaines stars ont conseillé des régimes parfois farfelus, comme l'actrice américaine Jennifer Aniston qui dit se nourrir uniquement de petits pots pour bébés. Qu'en pensez-vous? C'est un terrible conseil! D'abord parce que ces pots sont industriels qu'on le veuille ou non, ensuite parce que nous sommes des adultes et que les résultats en termes de carences finissent toujours par se ressentir un jour ou l'autre.

Vous dites que l'avocat est aussi gras qu'un cheeseburger. Étonnant, non? L'avocat, que j'adore, est effectivement très riche. Même s'il contient du bon gras et que je ne m'en prive pas totalement, j'ai appris à compter en matière de points et à comprendre qu'il en valait hélas beaucoup. Donc manger «léger» un simple avocat vinaigrette en espérant mincir est hélas un mauvais calcul.

L'alimentation végane prend de plus en plus d'essor dans notre société. Qu'en pensez-vous? Ce choix appartient à chacun. Je pense que l'excès de viande n'est pas bon, notamment pour le colon. Et on ne peut que constater que les gens en consomment trop! Le processus de digestion est long et fatiguant pour l'organisme. D'autre part, on est désormais informés sur les conditions d'abattage et sur la souffrance animale qui est insupportable. Il est évident que si nous devions tuer les animaux que nous mangeons nous-mêmes, nous nous limiterions davantage! J'ai eu la chance avec mes grands-parents de manger des poulets qui étaient bien nourris sans hormones ni antibiotiques et qui couraient en pleine nature. Cela fait une grande différence. Et puis il y a beaucoup d'autres sources de protéines.

Pourriez-vous devenir végane? J'ai été végétarienne durant quelques années. Et puis j'ai appris à écouter mon corps. Je mange peu de viande et je mange bio.

Quels sont vos aliments préférés? Il y en a beaucoup! La nature nous gâte tellement. Je ne pourrais me passer ni de fruits ni de chocolat noir! J'ai une passion pour les crustacés et les oursins qu'on trouve dans le sud de la France. J'aime aussi les saveurs thaïes et je cuisine de plus en plus avec de la coriandre, citronnelle, gingembre…

Grignotez-vous quand même entre les repas? Oui des fruits. Et lorsque je travaille, certaines barres gourmandes pauvres en calories font d'excellents encas!

Quel message voulez-vous faire passer aux gens avec votre livre de recettes? Qu'il faut réapprendre à manger. Ne jamais perdre de vue que l'on peut manger sain et gourmet sans se faire de mal ou se frustrer. La notion de plaisir est importante au quotidien. Elle compense avec notre stress et nos rythmes de vie intenses. Dans un monde où certains ne peuvent manger à leur faim, il est important de cesser de consommer trop et mal et revenir à des valeurs essentielles. (Le Matin)