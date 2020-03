Il va mieux. Beaucoup mieux. Henri Dès s'est remis de son infarctus du 27 novembre dernier et pense désormais au futur. S'il ne peut toujours pas monter sur scène à cause du coronavirus, il a décidé de s'inviter chez les gens.

Le chanteur de 79 ans organise depuis ce 19 mars à 18 heures un Facebook Live quotidien pendant lequel il interprétera ses chansons à la guitare. C'est l'occasion de lui passer un coup de fil pour prendre de ses nouvelles et de parler de ce projet.

Comment allez-vous depuis votre infarctus?

Physiquement, je vais bien. Je dors bien. Je mange bien. Je me sens très bien. J'ai fait beaucoup de choses depuis l'accident. Je suis très discipliné. Je fais mes exercices chaque matin, je nage dans la piscine, j'ai même acheté un vélo d'appartement. J'ai rapidement repris ma guitare pour voir si je savais toujours jouer et ma voix est également revenue. Si j'avais pu jouer mes concerts prévus en Belgique la semaine prochaine, je l'aurais fait. Le coronavirus en a voulu autrement.

Justement, que faites-vous pour vous protéger du coronavirus?

J'ai un gel dans la poche, je me lave les mains lorsque je pense que cela est nécessaire et je suis les consignes qu'on nous a demandé d'appliquer. Je vais encore chez le physiothérapeute, car j'ai un petit problème à l'épaule. Après, je ne me plains pas. J'ai un confinement plutôt agréable. J'ai un bel appartement (ndlr: à Lonay (VD) et j'ai tout ce qu'il me faut pas loin de chez moi.

Comment occupez-vous vos journées de confinement?

Je lis, je fais des exercices et je joue beaucoup.

Vous sortez encore de chez vous?

Le médecin m'a dit qu'il fallait que je marche, donc oui. Mais je ne vais pas en ville, je me balade dans le vignoble. Et j'ai aussi le droit de sortir mon chien, non? (Rires.) En Italie où la situation est plus critique, les gens ont aussi le droit à une dérogation.

Parlez-nous de votre Facebook Live que vous allez organiser chaque soir sur votre page.

J'avais déjà organisé plusieurs Facebook Live avant mon accident en novembre dernier. Je jouais quatre chansons tous les dimanches. Je me suis dit que ce serait sympa de faire la même chose chaque jour à 18 heures sur ma page Facebook. Ce serait une bonne solution pour les parents confinés avec leurs enfants de passer un agréable moment en famille. Je vais d'abord jouer mes titres les plus connus, puis ceux dont a l'habitude de moins entendre. J'ai 200 morceaux en tout, il y a l'embarras du choix. Je me réjouis de ce rendez-vous journalier. Cela va durer en tout cas un mois.

Ces petits concerts ne vous donneront pas l'envie de remonter sur scène?

J'en ai déjà l'envie! Malheureusement, tous les événements ont été annulés jusqu'à fin mai. On me reverra, si tout va bien, dans quelques festivals cet automne. Je sens que la saison sera très chargée.

Avez-vous de l'inspiration pour de nouvelles chansons ces derniers temps?

L'inspiration était là déjà bien avant cette situation. Mon fils Pierrick (ndlr: musicien et initiateur du groupe Henri Dès & Ze Grands Gamins qui revisite les plus grands tubes d'Henri en rock et rock metal) veut sortir un nouveau disque, mais il n'est pas vraiment un auteur. Il m'a alors demandé d'écrire quelques textes. Depuis mars de l'année dernière jusqu'en novembre j'en ai rédigé 47. Chaque jour entre 4 heures et 5 heures du matin, je posais mes idées sur le carnet de notes de mon iPhone. Pierrick a commencé à enregistrer le disque, mais il manque encore deux titres. À cause de la situation, il ne va pas pouvoir terminer l'album rapidement. Mais on a le temps, il est prévu pour septembre. Je suis très fier de ce travail.

Fabio Dell'Anna