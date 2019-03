«Je n'ai pas de projets. Je m'en fous à mon âge!» éclate de rire Henri Dès. Il fait mine de ne plus rien prévoir. Pourtant, il vient de passer une fin d'année 2018 sur les routes et 2019 s'annonce tout aussi chargée. On a rencontré le chanteur lors de la conférence de presse de la Croix-Rouge vaudoise, au Musée historique de Lausanne, jeudi. Henri Dès est l'un des visages de la nouvelle campagne de l'organisation.

«Je n'ai pas hésité une seconde lorsqu'ils m'ont proposé d'y prendre part, nous explique-t-il. Si on prend les choses à la base, on trouve deux sociétés différentes. Une qui est munie et l'autre démunie. Moi je suis plutôt à l'aise, je n'ai pas trop de soucis. Au contraire, il y a des gens dans des situations précaires. Ils ont besoin d'organisation comme la Croix-Rouge vaudoise pour qu'on puisse les aider. Je considère que c'est mon devoir d'être présent aujourd'hui.»

Idole des métalleux

Après cette journée, il ne chôme pas. Il a des dates prévues en Suisse, mais aussi en France. Dont une qui est très particulière: le Festival Motocultor, un événement orienté metal dont il est l'une des têtes d'affiche! «C'est génial. J'étais l'invité de Patrick Cohen sur Europe 1. Et il m'a dit: «Si on vous demandait de passer au Hellfest (ndlr.: l'un des plus grands festivals de metal en Europe), vous diriez oui?» J'ai répondu: Tout de suite. Je le fais immédiatement.»

Une information qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Le lendemain, Henri Dès reçoit un message sur Facebook d'un «monsieur qui s'occupe du Motocultor» pour demander le contact des personnes qui gèrent sa carrière en France. «On a signé et je vais passer le dimanche 18 août avec Ze Grands Gamins (ndlr.: le groupe de son fils, Pierrick). C'est juste de la folie!»

A la fin de notre conversation, Henri Dès sort son téléphone pour répondre à notre interview mobile. Le veuf de 78 ans nous révèle qu'il a une copine, tout en gardant son identité secrète, et reste un grand fan de la musique de son fils, Pierrick, qui s'apprête à sortir un nouvel album. Vous êtes prêts? Trois, deux, un... Déverrouillez! (Le Matin)