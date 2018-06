L'an dernier, Herbet Léonard a frôlé la mort. Hospitalisé en urgence à cause d'une infection subite à un poumon, l'interprète de «Pour le plaisir» est aujourd'hui quasiment remis, mais son séjour à l'hôpital et le coma dans lequel les médecins l'avaient plongé pendant 32 jours ont laissé des traces.

Invité de Daphné Bürki dans l'émission «Bonjour la France», sur Europe 1, l'artiste a confié qu'il avait failli mourir deux fois. Questionné sur ce qu'il avait vu pendant les 32 jours durant lesquels il était dans le coma, il a répondu: «Rien, parce que j'ai eu l'impression de m'endormir et de me réveiller dans la même seconde.»

Le Français de 73 ans n'a donc pas aperçu de lumière au bout d'un tunnel. Il pense cependant savoir pourquoi certaines personnes qui ont vécu la même chose que lui parlent d'un tel phénomène. «Lorsqu'on se réveille, on fait des rêves. Et ces rêves ne peuvent se faire, par déduction, qu'au moment où on vous réveille. Donc, si on vous réveille et qu'il y a beaucoup de lumière, vous voyez une lumière», a-t-il dit, ajoutant que son cerveau avait fait des rêves invraisemblables durant les quelques jours qu'a duré son réveil. (Le Matin)