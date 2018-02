Invitée ce samedi sur Europe 1, Brigitte Bardot a été interrogée sur la bataille qui fait rage autour du testament de Johnny Hallyday.

Et l'ancienne star du cinéma français n'a pas mâché ses mots pour exprimer son désaccord avec Laeticia Hallyday, unique héritière du rocker. «Ça me dégoûte. Moi, je serais Laeticia, je remettrais les pendules à l’heure. Je redonnerais à Laura et à David ce qu'ils méritent d'avoir», a-t-elle déclaré.

Et d'ajouter: «Je n'aime pas beaucoup la façon dont Laeticia a fait mettre les sociétés musicales de Johnny aux noms de sa grand-mère et de son père. Ça me choque un peu.»

Brigitte Bardot, qui a visiblement choisi son camp, fait ici référence à Elyette Boudou, dite «Mamie Rock», la grand-mère de Laeticia et l'unique représentante légale des sociétés françaises du couple Hallyday.

Pour rappel, Laura et David ont entamé la semaine dernière une nouvelle procédure en justice afin d'obtenir un droit de regard sur l'album posthume de leur père, ainsi que le gel de son patrimoine.

(Le Matin)