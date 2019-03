Ce mardi, la justice américaine a refusé de transférer les actifs de Johnny Hallyday dans le trust de sa veuve, Laeticia. Une décision présentée dans la presse comme une victoire pour les aînés du chanteur, David Hallyday et Laura Smet, qui s'opposent à leur belle-mère. Mais l'avocat de l'épouse de l'Idole des Jeunes est plus mesuré.

«Ce n'est pas un refus de transférer ses biens dans le trust. Il s'agit juste d'un renvoi car les juges américains ont demandé des éléments supplémentaires sur le fonctionnement du droit successoral français. Mais ce n’est pas pour autant une victoire de David Hallyday et Laura Smet», a déclaré Maître Arnaud Albou.

Décision finale le 30 mars

Les juges américains ont en effet préféré attendre la décision de la justice française, prévue le 29 mars prochain, pour décider du transfert ou non des biens dans le fameux trust. Leur décision finale est donc attendue pour le 30 avril. Autrement dit, on ne sait toujours pas si l'héritage du chanteur est américain ou français et s'il devra être partagé entre tous les héritiers, comme le prévoit la loi en France.

Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas non plus d'une victoire pour Laeticia Hallyday. Si la justice lui avait donné raison, la décision aurait été «irréversible», selon les avocats de Laura Smet et David Hallyday. (Le Matin)