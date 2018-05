En 2014, Valérie Trierweiler sortait un livre autobiographique intitulé «Merci pour ce moment» et dans lequel elle n'épargnait pas François Hollande avec lequel elle avait été en couple entre 2007 et 2014.

Quatre ans plus tard, c'est François Hollande qui a sorti un bouquin, «Les Leçons du pouvoir», et l'ex-président de la République française n'a pas oublié la manière dont son ex l'a traité. Cependant, l'homme politique n'a pas voulu se venger en utilisant les mêmes méthodes que la journaliste. Il a choisi de faire cela de manière plus subtile, comme l'a raconté Anne-Sophie Lapix à «Télé 7 Jours».

La journaliste et présentatrice du «20 heures» de France 2 s'est souvenue qu'à la fin de son entretien avec elle, le 10 avril 2018, François Hollande avait fait référence à son ancienne compagne en coulisses. «Avant de partir, il nous a dit «merci», a fait une pause, puis a ajouté «pour ce moment». Venant de lui, c'était osé», a déclaré Anne-Sophie Lapix. (Le Matin)