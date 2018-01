L'association des producteurs d'Hollywood a présenté vendredi un code de bonne conduite contre le harcèlement sexuel sur les plateaux de tournage. Cette annonce fait suite aux révélations qui ébranlent l'industrie du cinéma depuis la mise en cause d'Harvey Weinstein.

A day before its annual awards show, the Producers Guild of America sets new anti-sexual harassment guidelines https://t.co/4W5LVmNNqs