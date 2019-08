Shannen Doherty n'aurait pas accepté de jouer dans un épisode de «Riverdale» en hommage à Luke Perry sans l'approbation de la famille de ce dernier. L'actrice américaine affirme que son camarade de «Beverly Hills 90210» avait essayé de la faire apparaître dans la série depuis des lustres et que sa mort en mars a accéléré le processus.

Mais avant de s'engager à faire partie du casting, la star de «Charmed» a voulu s’assurer que sa fiancée et ses enfants étaient d'accord. «J'ai parlé à plusieurs membres de la famille et ils soutiennent tout ça et le manager de Luke, Steve, m'a aussi apporté son soutien, a-t-elle déclaré à Wenn. J'y suis allée en sachant que j'étais soutenue par toutes les personnes qui comptaient vraiment pour Luke et en sachant que c'était une série dans laquelle il voulait que j'apparaisse depuis le premier jour.»

Et la comédienne est heureuse d'avoir travaillé dans un environnement composé de gens qui aimaient profondément son ami disparu. «C’était un très beau moment et l'équipe l’aimait, l’aimait, l’aimait. Ce qui était vraiment magnifique, c’était à quel point Luke avait passé du temps à les encadrer. C’est du Luke tout craché. C'était un mentor et un gardien.»

Shannen Doherty a également signé pour le nouveau remake de Beverly Hills afin de rendre hommage à Luke Perry après avoir initialement rejeté l'idée. Dans la série télévisée à succès des années 1990, ils ont joué deux jeunes amoureux. Luke Perry avait déjà refusé de participer à ce remake parce que son emploi du temps sur «Riverdale» ne lui permettait pas de tourner.