Idris Elba appelle les jeunes Londoniens à arrêter de se battre au couteau. Ce message d’apaisement fait écho aux attaques à l'arme blanche survenues dans la capitale anglaise ces derniers jours. Dans le Mirror Online, l'acteur de 45 ans a raconté avoir été particulièrement choqué en voyant une photo de médecins et de policiers soignant les victimes d'une attaque de masse qui impliquait trente adolescents à Camberwell, dans le sud de Londres. Au total, quatre adolescents ont été blessés, dont un grièvement, et huit personnes ont été arrêtées.

Idris Elba est d'ailleurs bien placé pour s'exprimer sur le sujet, puisque les violences entres jeunes sont au cœur de son premier film en tant que réalisateur, «Yardie». Le film raconte l'histoire de «D», un jeune Jamaïcain désireux de venger son frère tué par un gangster. «D fait face à deux routes», a expliqué Idris Elba. «La gauche est pleine de haine. Et à droite se trouve une meilleure version de sa personne, de lui-même».

Il incite donc les jeunes à faire preuve de plus de réflexion avant de se livrer à des rixes sanglantes, insistant sur l'impact dévastateur qu'elles peuvent avoir sur toute une vie: «Regardez dans le miroir, et demandez-vous: où voulez vous finir? C'est très clair. Vous pouvez finir en prison pour avoir poignardé quelqu'un. Posez vos couteaux, allez ailleurs, et faites carrière», a-t-il déclaré.

Selon le Bureau National des Statisques, les attaques au couteau ont augmenté de 21% rien qu'à Londres. L'an dernier, près de 40'000 attaques impliquant des couteaux ou des objets tranchants ont été recensées par la police au Royaume-Uni, ce qui correspond au plus grand nombre d'attaques au couteau depuis plus de six ans. (Le Matin)