Idris Elba va fêter l'Africa Day 2020 avec un concert caritatif en live-stream. L'acteur et musicien britannique, dont la famille est originaire de Sierra Leone et du Ghana, va célébrer l'événement avec un show confiné, pour lequel il a invité le chanteur nigérian Burna Boy, les rappeurs sud africains AKA et Sho Madjozi, la chanteuse béninoise Angelique Kidjo, ainsi que Diamond Platnumz, de Tanzanie.

«Réunissons-nous pour célébrer l'Africa Day et lever des fonds pour ceux qui sont touchés par la COVID-19. Le concert sera présenté par moi-même, chez moi, le 25 mai», a-t-il expliqué sur son compte Instagram.

Pour retrouver les artistes et la star, il suffira de se rendre sur la page YouTube de MTV Base. Le concert démarre à 18 heures, heure suisse.

Tous les fonds levés seront redistribués à des associations qui soutiennent les enfants et les familles africaines affectées par la pandémie.

Cover Media & LeMatin.ch