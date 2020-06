Iggy Azalea a confirmé qu'elle était maman. La chanteuse a fait la Une des magazines people fin avril quand plusieurs articles affirmaient qu'elle avaient accouché de son premier enfant, né de sa relation avec le rappeur Playboi Carti.

«Je veux que sa vie reste privée»

Les deux stars n'avaient fait aucune annonce publique jusqu'à présent, mais ce mercredi 10 juin, l'artiste a évoqué le sujet dans une story sur Instagram. «J'ai un fils. J'ai attendu le bon moment pour dire quelque chose, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je réalise que je vais être stressée à l'idée de partager la nouvelle avec le monde. Je veux que sa vie reste privée mais je veux également qu'il soit très clair que ça ne sera pas un secret. Je l'aime plus que tout au monde», a indiqué la chanteuse de 30 ans.

En revanche, Iggy Azalea n'a pas révélé le prénom de l'enfant et n'a donné aucun détail sur sa naissance. La star est en couple avec Playboi Carti depuis 2018.

