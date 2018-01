Voilà des vœux pour la Nouvelle année, dont Grégoire (photo ci-dessous) se serait sans doute passé.

Benjamin Biolay a en effet publié hier sur Instagram une vidéo où il se moque de lui, l’accusant d’avoir plagié sa chanson «Ton héritage» dans son nouveau titre «Mes enfants», sorti fin novembre. En légende, Benjamin Biolay explique qu’il va chanter le «couplet manquant de la dernière chanson de Grégoire.»

À gauche, le post de Benjamin Biolay sur Instagram, à droite, le chanteur Grégoire.

Crédit Photo: Instagram et Eric Fougere/Corbis via Getty Images

Et d’entonner, en jouant au piano sa mélodie de 2009: «Sachez que copier c’est pas beau. Même si travailler c’est trop dur. Qu’entre 100 notes et 3000 mots, qu’entre les cris et les murmures, y’a moyen de faire un morceau, surtout pour sa progéniture, sans faire d’emprunt ou pas trop et sans se faire gauler. C’est sûr qu’il n’y a que la honte qui dure. Mais… bonne année quand même!»

La célèbre reprise d’Oasis

Dans sa story sur Instagram, Benjamin Biolay, 44 ans, en a remis une couche: «Je crois que je préfère encore qu’il chante Oasis. Vas-y mon Grégoire, dépouille ma chanson!» Une allusion à la reprise (laborieuse) par Grégoire de «Don’t Look Back in Anger» du groupe britannique en octobre.

Une séquence qui lui avait valu d’être la risée du Web. L’artiste de 38 ans avait alors su mettre un terme à ce mauvais buzz avec beaucoup d’humour. Hier soir, il n’avait pas encore réagi aux attaques de Benjamin Biolay. (Le Matin)