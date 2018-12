Jonas Schneiter, Tania Chytil et Philippe Martin sont en studio, Yoann Provenzano sur les réseaux sociaux. Du 15 au 21 décembre, des showcases ont lieu sur la scène de la place Centrale à Lausanne (dès 18h45) et toutes les chaînes radio et TV de la RTS proposent des programmes spéciaux. Infos: coeurrts.ch

Voici «Olive», un adorable minet à la robe noire et soyeuse, âgé de 1 an et réputé supercâlin. Mais il pourrait bien être le cauchemar du programmateur et animateur d'Option Musique Philippe Martin, qui est allergique aux poils de chats et de chiens. Dès samedi 15 décembre, les deux devront en effet cohabiter sept jours et six nuits dans le studio de verre construit sur la place Centrale à Lausanne pour les besoins de la 3e édition de «Cœur à Cœur», organisée par la RTS et de la Chaîne du Bonheur.

Qui craquera en premier? «Olive» sera-t-il tondu? Tania Chytil et Jonas Schneiter, qui participent aussi à l'opération, se ligueront-ils contre Philippe Martin? À J-3 avant l'entrée dans le «cube», nous avons interrogé l'intéressé.

«Autopersuasion psychique»

Celui qui a développé une tolérance pour ses propres animaux domestiques nous a confié que, cette semaine, il s'acclimatait à son nouveau compagnon en allant tous les jours à la SPA lui donner «sa petite dose de câlins». «On a fait copain-copain, ça se passe pas trop mal. Ça a marché avec mon chien, ça devrait fonctionner aussi cette fois. C'est une sorte d'autopersuasion psychique», explique-t-il. Dans le cube, Philippe Martin emmènera tout de même avec lui un spray à la cortisone pour ses bronches.

«Olive» est décrit comme «supersociable» et devrait sans hésitation sauter sur les genoux de tous les invités. Ce qui n'est pas pour arranger l'animateur. Mais celui-ci compte bien profiter des quelques heures de répit qu'il a par jour pour aller dormir tout seul dans sa chambre derrière le cube. D'ailleurs, il prendra avec lui un casque à réduction de bruit. L'accompagneront aussi durant la semaine: un tapis et des poids pour un peu d'activité sportive – «sinon je vais très vite m'empâter», rigole-t-il – et son extracteur de jus pour se préparer des «bombes vitaminées».

Le public, la fatigue et la cause

S'il a l'air fin prêt, Philippe Martin confie qu'il a vécu une période stressante à imaginer comment se passera son séjour d'enfermement. «On sort de notre zone de confort, on est filmés 24h/24h, on est en public et on va dormir peu, détaille-t-il. La cause aussi est prenante et touchante (ndlr.: le droit à l'enfance). D'autant plus pour Tania et moi qui sommes parents. On peut se préparer tout ce qu'on veut, maintenant il faut y aller et on verra bien.»

Quant à «Olive», après sa semaine dans le cube, il sera probablement adopté. L'an dernier, la RTS avait reçu pas moins de 30 demandes pour le chat «Rodolphe». Si vous voulez lui écrire: olive@rts.ch. (Le Matin)