Anthony Bourdain, chef américain devenu mondialement célèbre grâce à son émission de télévision culinaire «Parts Unknown» sur la gastronomie des quatre coins du monde, s'est suicidé en France à l'âge de 61 ans. Le procureur de Colmar, Christian de Rocquigny du Fayel, a indiqué à l'AFP qu'il avait été retrouvé pendu dans un hôtel de luxe de Kaysersberg, le Chambard.

Selon CNN, Anthony Bourdain a été découvert dans sa chambre d'hôtel par son ami français, Eric Ripert, le co-propriétaire et chef du Bernardin, l'un des plus célèbres restaurants des Etats-Unis, situé à New York. «C'était mon amour, mon roc, mon protecteur», a tweeté l'actrice italienne Asia Argento, avec laquelle il était en couple depuis plusieurs mois et qui s'est dite «plus que dévastée». Il l'avait soutenue publiquement l'actrice dans sa croisade contre le producteur déchu Harvey Weinstein, qu'elle accuse de l'avoir violée. «Anthony se donnait entièrement dans tout ce qu'il faisait», a aussi écrit l'actrice. «Son esprit brillant et intrépide a touché et inspiré beaucoup de gens et sa générosité était sans limite.»

Mais c'est sa carrière d'auteur et de présentateur de télévision qui l'a surtout fait connaître du grand public. En 2000, il publie «Cuisines et confidences» («Kitchen Confidential»), un ouvrage dans lequel il raconte les coulisses de la vie en cuisine, avec la touche rock'n'roll de la vie à New York et ses multiples excès. Il se forge l'image d'un baroudeur, libre penseur, épicurien et humaniste, qui l'accompagnera jusqu'au bout. Il présentera ensuite plusieurs émissions de télévision sur la gastronomie, jusqu'à «Parts Unknown», diffusée depuis 2013 sur la chaîne d'information CNN.

Hommage d'Obama

L'homme à la voix grave, au charisme naturel et à la chevelure poivre et sel y visitait les quatre coins du monde, à la recherche d'authenticité, décidé à célébrer les traditions culinaires les plus variées. Enthousiaste et gouailleur, Anthony Bourdain était davantage à la recherche de rencontres, de saveurs et d'instants de vie que de raffinement ou d'esthétique.

Dans l'émission, diffusée aux Etats-Unis le dimanche soir, il dialoguait avec des interlocuteurs locaux, souvent attablé pour tester une spécialité de la région et n'hésitait pas à donner de sa personne.

«Il nous a appris des choses sur la nourriture mais, plus important, sur sa capacité à nous rassembler, à nous rendre un peu moins craintifs de l'inconnu. Il nous manquera», a tweeté Barack Obama, qui l'avait rencontré lors d'un déplacement au Vietnam, en 2016. L'ancien président démocrate a accompagné son message d'une photo des deux hommes se restaurant dans une cantine populaire de Hanoï. Au menu: nouilles et bière locale.

“Low plastic stool, cheap but delicious noodles, cold Hanoi beer.” This is how I’ll remember Tony. He taught us about food — but more importantly, about its ability to bring us together. To make us a little less afraid of the unknown. We’ll miss him. pic.twitter.com/orEXIaEMZM — Barack Obama (@BarackObama) June 8, 2018

Le décès d'Anthony Bourdain intervient trois jours seulement après le suicide de la créatrice de mode Kate Spade, décédée à New York dans des conditions similaires. Le procureur de Colmar a indiqué qu'une autopsie était «a priori», exclue, et que «l'enquête ne devrait pas retarder» le rapatriement du corps aux Etats-Unis. «A ce stade, rien ne laisse supposer l'intervention d'un tiers», a-t-il indiqué, précisant qu'il avait «saisi la brigade de recherche de (la gendarmerie de) Colmar pour les vérifications des circonstances du décès» et qu'un «médecin légiste s'est rendu sur place».

Le couple formé par Asia Argento et Anthony Bourdain semblait solide jusqu'à la semaine dernière. L'actrice avait été aperçue proche du journaliste français Hugo Clément dans les rues de Rome.

Pics of Asia Argento and Hugo Clement from Sunday pic.twitter.com/3zrVMmcJr9 — John Doe (@JohnDoe78359022) June 8, 2018

Apparently Asia Argento and journalist Hugo Clement were first photographed together on Sunday, although they were also photographed on Monday as well. (Photos of her in white shirt are from Sunday, black dress on Monday) pic.twitter.com/kS9z9pVfoa — John Doe (@JohnDoe78359022) June 8, 2018

(nxp)