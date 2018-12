Cœur de Pirate avait décidé d'étaler un peu moins sa vie sur les réseaux sociaux, mais la chanteuse de 29 ans a pris la parole pour un sujet auquel elle tient beaucoup. Le samedi 22 décembre, elle expliqué à ses 231 000 abonnés avoir été victime de troubles alimentaires à la suite de sa grossesse. En 2012, Cœur de Pirate donnait naissance à la petite Romy

«Je dénonce la manière dont les réseaux sociaux mettent en lumière des comptes qui sont toxiques pour l'image des femmes et qui n'aident pas les jeunes filles à comprendre que les corps sont de toutes formes et tailles», a écrit l'artiste de son vrai nom Béatrice Martin. «Me voir dans les médias a déformé l’image que j’avais de moi.»

«Oui, je fais techniquement partie de ce qu'on appelle les «normes sociales» mais ça ne veut pas dire que je ne peux rien faire pour changer les choses» a-t-elle ajouté. Pour accompagner cette publication, Cœur de Pirate a publié deux photos, la première datant de 2010 et la seconde de 2013. «En 2008, j'ai fait mes débuts dans l'industrie musicale en étant une fille en bonne santé et qui acceptait son corps raconte la musicienne. On m'a dit que j'étais grosse, molle et obèse, et ce quotidiennement alors que j'étais complètement et totalement normale. Me voir dans les médias a déformé l'image que j'avais de moi et mon corps a changé au fil des années. Après avoir accouché, j'étais si angoissée à l'idée de me montrer au public que j'ai arrêté de manger».

En 2013, la chanteuse pesait moins de 45 kilos en raison de ces troubles alimentaires. À l’époque, Béatrice Martin « tremblait » et a «perdu [ses] cheveux [et ses] ongles ». « Mais les compliments continuaient d'affluer» a conclu avec ironie l’interprète de Dans la nuit, dénonçant ainsi l’hypocrisie et les diktats de «l’industrie musicale». (Le Matin)