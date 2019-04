Pour avoir refusé de serrer la main du candidat à la présidentielle algérienne Rachid Nekkaz sur le plateau des «Terriens du Dimanche», le 10 mars dernier, le chroniqueur Pierre Liscia a reçu des milliers de messages haineux sur son profile Facebook.

Certains de ces messages injurieux allaient même jusqu'à des menaces de mort. Liscia a évalué à près de 200 000 le nombre de ces interventions électroniques.

Le chroniqueur de C8 avait porté plainte, mais il vient d'être informé que ces dernières étaient classées sans suite par la police, Facebook ayant refusé de communiquer les coordonnés des possesseurs des comptes insultants, ceux-ci se trouvant à l'étranger.

Et Pierre Liscia, scandalisé, de constater: «Aujourd’hui en France, vous pouvez être victime d’un raid numérique massif de plus de 20 000 messages de haine et d’insultes à caractère raciste, antisémite et homophobe – dont des centaines de menaces de mort – sans que la justice n'y puisse rien. Ma plainte a été classée sans suite».

«Je me réserve le droit d'utiliser toutes les voies de recours possibles», a ajouté le jeune homme.

Aujourd'hui en France, vous pouvez être victime d'un raid numérique massif de +20.000 messages de haine et d'insultes à caractère raciste, antisémite et homophobe – dont des centaines de menaces de mort – sans que la justice n'y puisse rien.



Ma plainte a été classée sans suite. pic.twitter.com/YcNkIOrShc — Pierre Liscia (@PierreLiscia) 3 avril 2019

(Le Matin)