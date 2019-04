Mardi 2 avril, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont fait une entrée fracassante sur Instagram. Ils ont atteint le million d'abonnés sur le réseau social en 5 heures et 45 minutes , record mondial battu. Mais en réalité, le compte @sussexroyal existait déjà, et son ancien propriétaire n'était pas du tout au courant que ce n'était plus le sien, a dévoilé la BBC.

Cela faisait trois ans que Kevin Keiley, moniteur d'auto-école de 55 ans, avait ouvert un compte sur Instagram. Il lui avait donné ce nom pour deux raisons. La première, tout simplement parce qu'il vit dans le West Sussex. La deuxième, parce qu'il est fan de l'équipe de foot de Reading, dont les joueurs sont surnommés les Royals.

Le prince Harry est duc de Sussex. Donc évidemment, @sussexroyal fait un très bon nom pour lui et son épouse. L'ont-ils demandé expressément à Instagram, le réseau l'a-t-il choisi pour eux? Mystère. Toujours est-il qu'il leur a été attribué, sans avertir l'ancien propriétaire. Contacté par la BBC, Instagram a expliqué qu'il avait le droit de le faire si un compte était inactif. Kevin Keiley ne conteste pas n'y poster que peu de choses, mais aurait quand même aimé être prévenu.

Il s'accroche à son Twitter

Il a appris la nouvelle par son fils, qui lui a envoyé un message se moquant du nouveau contenu de son compte et de sa soudaine popularité. En se rendant sur Instagram, le fan de Reading s'est alors aperçu que son nom de compte était devenu: @_sussexroyal_.

Amer d'avoir été ainsi exproprié, Kevin Keiley va s'accrocher en revanche à son compte Twitter, qui est également @sussexroyal. Il n'y était pas non plus très actif mais a décidé de le devenir pour ne pas connaître la même mésaventure. Et il prie Meghan et Harry, s'ils voulaient l'obtenir, d'au moins le lui demander avant.

Pour lui avoir piqué son Instagram, ils auraient également pu lui envoyer une photo dédicacée. C'était un minimum. (Le Matin)