Comme chaque année, cette fin 2018 est l'occasion d'avoir une pensée pour toutes les personnalités qui nous ont quitté durant ces 12 derniers mots. Et il faut bien le dire: le carnet noir du monde de la chanson française est particulièrement épais.

France Gall, Higelin, Maurane, Anznavour...

En effet, dès le 7 janvier, le coup est rude avec la disparition de la grande France Gall à l'âge de 70 ans. Le 6 avril, c'est le plus rockeur des poètes français, Jaques Higelin, qui s'en va définitivement, tandis que les fans des années 80 pleurent le 30 avril le décès de Rose Laurens et son célèbre «Africa». Quelques jours plus tard, le 7 mai, c'est l'attachante artiste belge Maurane qui disparaît subitement à l'âge de 57 ans, victime d'une crise cardiaque.

L'automne est lui aussi particulièrement triste avec la mort à 59 ans du chanteur algérien Rachid Taha, figure du rock français des années 80. Et surtout, le monde entier pleure le 1er octobre le décès de l'immense Charles Aznavour, parti à l'âge de 94 ans. L'inoubliable compositeur français du fameux «chabadabada» du film «Un homme et une femme», Francis Lai a lui aussi choisi de livrer sa dernière note en 2018, tout comme l'accordéoniste Yvette Horner.

Morts violentes côté anglosaxon

Côté anglophone, l'année a été marquée par plusieurs morts violentes. En effet, en février, la chanteuse du groupe Cranberries laisse ses fans zombies. Dolores O'Riordan s'éteint en à 46 ans des suite d'une noyade dans la baignoire d'un hôtel. L'émoi est grand aussi à l'annonce de la mort du DJ suédois Avicci qui met fin à ses jours le 20 avril à l'âge de 28 ans.

En juin, c'est le rappeur XXXTentacion, 20 ans, qui est retrouvé assassiné en Floride, ce quelques semaines avant l'overdose d'un autre rappeur, Mac Miller. En août, c'est au tour de la légende de la soul, Aretha Franklin, de laisser ses fans orphelins. Côté classique, les amateurs d'opéra ont dû pleurer le dernier chant de la soprano Montserrat Caballé.

Gastronomie en deuil

Le monde de la gastronomie est aussi en en deuil. L'année 2018 a vu le dernier coup de fourchette de deux monstres sacrés de la cuisine française. En effet, Paul Bocuse, qui souffrait d'un Parkinson, s'éteint en janvier à l'âge de 91 ans. Et en août, c'est au tour du célèbre «cuisinier du siècle» Joël Robuchon de poser les couteaux à l'âge de 73 ans, victime d'un cancer.

Parmi les grandes personnalités qui nous ont quittés cette année, on notera aussi le départ du célèbre physicien théoricien britannique Stephen Hawking. Cloué dans un fauteuil et s'exprimant via un ordinateur, il avait consacré sa vie à percer les secrets de l'univers. L'ONU a aussi mis le drapeau en berne après le décès en août de son ancien secrétaire général Kofi Annann, mort à l'âge de 80 ans. Et les Etats-Unis pleurent deux grandes figures de la politique: le républicain John MCain et l'ancien président George H.W.Bush, qui avait lancé la Guerre du Golfe.

