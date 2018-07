Né de l'histoire d'amour entre Ingrid Chauvin et le réalisateur Thierry Peythieu, Tom, 2 ans, passe le plus clair de son temps sur les plateaux de tournage. Il faut dire que sa maman est l'héroïne de la série «Demain nous appartient», diffusée sur TF1 et réalisée par son papa.

Pourtant, l'actrice de 44 ans préférerait que son enfant choisisse une autre voie professionnelle que la sienne. «Cela m'arrangerait qu'il ne devienne pas acteur. C'est un métier qui est extraordinaire, mais qui peut aussi vous abîmer», a expliqué Ingrid Chauvin à «Télé 7 Jours».

La Française risque tout de même d'avoir du mal à convaincre le petit Tom de s'intéresser à un autre métier que le sien. «Quand on lui dit que papa et maman vont travailler, il nous répond: «Oui, moteur action», a confié la comédienne.

(Le Matin)