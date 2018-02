Alors qu'il a été annoncé il y a quelques jours qu'elle était pressentie pour co-animer la prochaine saison de «Ninja Warrior» en remplacement de Sandrine Quétier, Iris Mittenaere travaille également à l'écriture d'un livre.

Selon 20minutes.fr, Miss France et Miss Univers 2016 a choisi de reprendre les codes d'Instagram pour son bouquin. Elle devrait y donner des conseils de vie et de beauté et y raconter une partie de son existence, notamment son enfance et son parcours après avoir été couronnée Miss France. Il s'agira donc d'un livre «un peu autobiographique», a annoncé l'agent de la jeune femme de 25 ans.

La sortie de l'ouvrage, destiné aux jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans, est prévue pour l'automne 2018. (Le Matin)