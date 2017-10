Ivana Trump, première femme du président américain Donald Trump, a provoqué lundi une réaction courroucée de Melania Trump, l'actuelle.

Dans un entretien accordé à ABC News, Ivana Trump, en intense campagne de promotion de son livre «Raising Trump», s'est attribuée, dans une blague qui est mal passée, le titre de «Première dame».

«J'ai le numéro direct pour la Maison Blanche mais je ne veux pas vraiment l'appeler parce que Melania est là-bas», explique-t-elle en évoquant ses échanges avec son ex-mari. «Et je ne veux pas créer de jalousie ou quelque chose comme ça car je suis la première femme de Trump. OK? Je suis Première dame», ajoute-t-elle dans un rire.

Ivana Trump says she doesn’t disagree with Pres. Trump when it comes to tweeting: "He can tell it in his own word." https://t.co/joPCUBn31V pic.twitter.com/raZIKVU4f0