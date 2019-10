Un homme de 29 ans a été arrêté au domicile de David Schwimmer, dimanche 27 octobre après minuit, pour «possession d'arme» et «intrusion criminelle». Mais rien de grave. D'après le récit de «TMZ» citant des sources policières, le suspect n'est ni un dangereux criminel ni un fan obsédé de «Friends».

Les faits se sont produits à New York, dans l'East Village. Ivre, l'homme en question tentait de marcher sur le rebord qui sépare le domicile de celui qui a incarné Ross du bâtiment voisin. C'est alors qu'il a perdu l'équilibre et est tombé directement dans la cour de David Schwimmer. Coincé, l'intrus a pris peur et a attrapé une brique pour briser une des fenêtres de la luxueuse maison de six étages de l'acteur.

Selon «TMZ», la police pense que l'intrus cherchait à alerter quelqu'un pour l'aider à sortir de là. Après avoir entendu le bruit de bris de verre, une personne se trouvant chez David Schwimmer a contacté la police. L'acteur n'était, en effet, pas chez lui lors de l'incident. Sinon, qui sait ce qu'il aurait alors fait grâce à... l'unagi!

L. F.