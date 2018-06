Dans son nouvel album «En cas de tempête, ce jardin sera fermé», Béatrice Martin évoque une période sombre de sa vie: alcool, dépression, séparation mais aussi viol conjugal. La chanteuse de 28 ans, plus connue sous le nom de Coeur de pirate, s'est confiée au micro d'Europe 1 et dans «Télé Star». Le mouvement #MeToo a fait ressortir chez elle des choses qu'elle a vécues par le passé, a-t-elle expliqué. «Je me suis dit qu'il était temps que j'en parle sinon j'allais exploser».

La Canadienne a raconté qu'elle n'avait pas écrit ces chansons plus tôt car elle avait peur d'être jugée et de vexer. «C'est vraiment un album des extrêmes, avec tous les thèmes que j'avais peur d'aborder. Je ne sais pas si ça a permis de réparer quelque chose. Ce sera toujours brisé en moi. Mais cela permet de confronter la personne. Et je pense que ça fait plus mal en chanson». Coeur de pirate dit s'être retrouvée dans des relations non consenties sans avoir su comment réagir: «Dans un couple, c'est traumatisant». Dans un de ses morceaux, elle chante: «Et j'ai voulu crier, m'emporter car je souffre quand tu es en moi. Mais le doute se forme, m'emprisonne car je suis censée t'aimer».

La chanteuse a aussi confié s'être réfugiée dans l'alcool après sa dernière tournée, pour «combler un vide». Et de conclure: «J'ai arrêté de boire aujourd'hui. Je suis même partie en Islande pendant cinq mois. Et l'inspiration est revenue. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème de consommation.» (Le Matin)