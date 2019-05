«Il est absolument irrésistible». Le prince Harry avait prononcé ces mots lorsqu'il a parlé pour la première fois de son fils devant les caméras, lundi passé. Il a aussi précisé que son visage et son prénom seraient dévoilés mercredi 8 mai, lors d'une conférence de presse à Windsor. C'est désormais chose faite pour les photos!

Harry, en costume gris, et Meghan, en robe blanche, ont présenté leur nourrisson emmitouflé dans un lange blanc et coiffé d'un petit bonnet. Ils ont échangé quelques mots avec les journalistes qui filmaient la scène mais n'ont pas annoncé le prénom de leur enfant né lundi. «C'est magique! J'ai les deux meilleurs hommes au monde à mes côtés et il est très calme», a confié Meghan Markle.

Un grand engouement sur la Toile

Septième dans l'ordre de succession, il est né le 6 mai à 6h26 et pèse 3,260 kilos. Le couple avait annoncé la nouvelle via Instagram, ce qui a provoqué une tonne de réactions. «Pas moins de 363 241 de messages ont été publiés sur les réseaux sociaux par 228 620 internautes depuis l'annonce de la naissance du Royal Baby hier après-midi», précisait Visibrain, un outil de veille des réseaux sociaux, lundi soir.

La présentation aux médias

Il faut dire que le peuple britannique (et le reste du monde) est très intéressé par le 8e petit-enfant d'Elizabeth II. Il est le premier bébé métisse de la famille royale. Il est aussi le premier à avoir la double nationalité, britannique et américaine (mais il se pourrait qu'il renonce à l'américaine lors de ses 18 ans pour des raisons fiscales).

Par ailleurs, il ne grandira pas à Kensington Palace comme ses cousins George, Charlotte et Louis, mais à Fromore Cottage, à Windsor. Par conséquence, il sera plus libre et n'aura pas l'obligation de représenter la royauté lors de manifestations officielles, puisqu'il se place 7e dans l'ordre de succession au trône. Il devra néanmoins trouver un emploi comme les princesses Béatrice et Eugénie. Futur Duc, sa future épouse deviendra alors, comme sa maman, duchesse de Sussex. (Le Matin)