Michael Bublé a été si effondré d'apprendre que son fils, Noah , était atteint d'un cancer, en 2016, qu'il a failli mettre un terme à sa carrière. «J'ai vraiment pensé ne plus revenir dans la musique, confie le chanteur de 42 ans au «Australia's Herlad Sun», relayé par le site etonline.com. La famille, c'est le plus important. La santé de mes enfants est la priorité numéro un. Ma relation avec ma famille, ma femme, ma foi. Tout cela est clairement ma priorité.»

Par chance, le petit garçon, aujourd'hui âgé de 4 ans, a vu sa santé s'améliorer l'an dernier. Au point d'être pratiquement guéri de la maladie. Du coup, en novembre 2017, son papa a pu reprendre le travail en remontant sur scène, après un an d'absence. Pour lui, son fils a fait preuve d'un courage incroyable pour surmonter cette épreuve. «Je ne parle pas de tout ce qu'il a enduré, même à mes amis parce que ça fait trop mal, confie le Canadien. C'est mon fils. C'est un superhéros, il n'a pas besoin de revivre ça encore et encore. Mais nous avons vécu l'enfer. Je dirais même que l'enfer ressemble à un joli endroit où passer des vacances en comparaison avec par où on est passé.»

Papa de deux garçons, Noah et Elias, 2 ans, Michael Bublé a annoncé en février dernier que son épouse, la chanteuse et actrice argentine Luisana Lopilato, était à nouveau enceinte. Il s'agira cette fois d'une petite fille. (Le Matin)