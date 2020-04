Jennifer Lopez et Alex Rodriguez envisageraient d'acheter l'équipe de baseball des Mets de New York, selon «Variety». Le couple, dont la fortune combinée est estimée à 700 millions de dollars, se serait allié avec le directeur de JPMorgan Chase, Eric Menell, afin de discuter de cette possibilité, pour ensuite faire une offre officielle.

L'équipe appartient pour l'instant à la famille Wilpon, qui était en discussion pour en céder 80%, en décembre dernier. Cependant, les négociations ont échoué après le refus de la condition posée par la famille propriétaire. Celle-ci voulait continuer à contrôler la marque des Mets pendant les cinq années suivantes. Cette fois, cette condition ne devrait plus être sur la table.

Un affront aux Yankees

Si tout cela est vrai, ce serait surprenant: Jennifer Lopez vient du Bronx, d'où est originaire l'équipe rivale des Mets, les New York Yankees... pour lesquels Alex Rodriguez a joué!

D'après «Variety», toute personne qui s'apprêterait à acheter l'équipe doit s'attendre à faire face à environ 50 millions de dollars de pertes annuelles, ce qui n'a pas l'air de déranger Alex Rodriguez, qui avait déjà évoqué son envie d'acheter l'équipe un jour, lors d'une interview avec Jimmy Fallon dans le «Tonight Show».

«Voilà, j'aime New York c'est tout. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais en grandissant, j'étais un grand fan des Mets. Et à l'exception de la naissance de ma fille, les meilleures années de ma vie étaient 1986 et 2009, quand on a gagné», avait-il déclaré.

Cover Media