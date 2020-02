Jennifer Lopez est «relaxée et rechargée». C'est du moins ce qu'elle dit en légende d'un selfie qui régale ses fans. On veut bien la croire. Mais si on nous demande de décrire le cliché, ce n'est pas son attitude décontractée qui ressortira en premier. Plutôt son maillot de bain deux pièces blanc révélant un corps en belle forme.

Même la maman de Justin Bieber

Juste une photo de plus pour J.Lo? Peut-être. Mais elle est affole ses followers et même les plus célèbres d'entre eux. Ainsi, en commentaire, Lenny Kravitz lui demande: «C'est comme ça, hein?» Naomi Campbell lâche un «magnifique», le DJ Diplo un «OMG», tandis que le présentateur TV et ancien joueur de football américain Michael Strahan plaisante: «Je vais peut-être devoir te bloquer.» Même la maman de Justin Bieber, Patti Mallette (44 ans), commente: «Je n'en peux plus (...) Tu nous donnes de l'espoir!! Bien joué, mama. Je dois m'y mettre!!»

On doit tous s'y mettre. Chapeau J.Lo!

L. F.