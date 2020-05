La fille de Jennifer Lopez et de Marc Anthony, Emme, va sortir un livre pour enfants sur le pouvoir de la prière. La jeune fille de 12 ans va bientôt dévoiler «Lord Help Me», son livre qui explique aux jeunes lecteurs comment la foi peut aider au quotidien.

L'adolescente révèle qu'elle a eu l'idée d'écrire ce livre en priant pour sauver ses créatures préférées de l'extinction: les paresseux. «À l'école, j'ai beaucoup appris sur les paresseux et découvert qu'ils sont menacés d'extinction, alors j'ai commencé à prier pour eux le soir, a déclaré Emme dans un communiqué. J'ai écrit ce livre pour aider à collecter des fonds pour sauver les paresseux, tout en apprenant aux autres enfants comment nous pouvons prier et demander de l'aide, deux choses qui me réconfortent beaucoup.»

Jennifer Lopez partage sa fierté

Suite à cette annonce, la célèbre maman d'Emme a exprimé sa fierté sur Instagram. «Tellement fière de ma petite noix de coco Emme, alors qu'elle partage ses propres prières quotidiennes dans son tout premier livre «LORD HELP ME»! Ce livre offrira aux familles un moyen d'embrasser la paix et le pouvoir de la foi quotidienne», a écrit Jennifer Lopez à côté d'une photo d'Emme avec son livre.

«Lord Help Me» sera disponible le 29 septembre.

Cover Media