La fille de Jackie Chan et sa petite amie, Andi Autumn, viennent de publier une vidéo accablante pour l'acteur, qui est l'un des plus riches du monde (plus de 4o millions de dollars de salaire en 2017)!

Etta Ngn et sa compagne y expliquent vivre dans la rue et fréquenter les banques alimentaires pour se pouvoir se nourrir. Elles développent: «Nous sommes sans abri depuis un mois à cause de l’ho­mo­pho­bie de nos parents. On dort, entre autres, sous un pont, on ne sait plus quoi faire, on voudrait juste que les gens sachent ce qui se passe parce que c'est ridicule de voir que personne ne nous aide.»

Les relations familiales ne sont pas tendues depuis hier entre le père et la fille. L'acteur expliquait en 2015 dans une interview penser qu'Etta n’avait «pas de senti­ment pour moi», ce à quoi elle avait répondu: «Il est mon père biolo­gique mais il ne fait pas partie de ma vie.» Une situation qui, selon elle, s'est aggravée l'an dernier, quand elle a publiquement fait son coming-out. L'acteur n'a pas encore réagi aux déclarations de sa fille.

(Le Matin)