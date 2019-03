Jade Hallyday a publié un nouvel hommage touchant. Cette fois-ci pour célébrer les 24 ans de mariage de ses parents, Laeticia et Johnny Hallyday, la soeur de Joy a publié trois clichés sur Instagram.

Point commun des trois photos, le couple apparaît heureux et très uni. Que ce soit lors du mariage (le 25 mars 1996), sur le pont d'un bateau mais aussi sur une image plus récente, Laeticia Hallyday et son homme partagent bisous et câlins entre deux éclats de rire.

Des moments touchants, au moins autant que la légende écrite par Jade Hallyday, qui a voulu revenir sur les «24 années de bonheur» de sa maman «avec notre papa d'amour».

L’adolescente de 14 ans ajoute: «On pense fort à lui.» C’est ensuite une belle déclaration d’amour à ses parents: «Je vous aime de tout mon cœur et on a beaucoup de chance Joy et moi d’avoir des parents aussi merveilleux et extraordinaires que vous! We love you! On sera toujours là pour toi maman.» (Le Matin)