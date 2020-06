Lundi 15 juin, les hommages se sont succédé sur les réseaux sociaux, à l’occasion de ce qui aurait dû être le 77e anniversaire de Johnny Hallyday. Sur Instagram, David Hallyday a posté une photo d'enfance de son père, tandis que sa mère, Sylvie Vartan, a adressé une tendre déclaration à celui qui a partagé sa vie pendant 15 ans. «Je ne t’oublierai jamais», a-t-elle écrit en légende d’un cliché de son premier mari.

«Tu es mon inspiration, mon idole»

Dans la nuit de lundi à mardi, Jade Hallyday a, à son tour, salué la mémoire de Johnny sur son compte Instagram. À l’instar de sa petite sœur, l’adolescente de 15 ans a choisi de publier un montage photo la montrant dans les bras du rocker lorsqu’elle était bébé ou encore le jour de son 1er anniversaire.

«Joyeux anniversaire papa, tu me manques tellement. Si seulement je pouvais te prendre dans mes bras et te dire que je t’aime de tout mon coeur, a-t-elle écrit en légende. Jamais je n’oublierai tous nos souvenirs ensemble. Tu es toujours dans mon coeur forever, merci de m’avoir tant appris. Tu es mon inspiration, mon idole, mon papa. J’ai vraiment de la chance de t’avoir. Je sais que tu seras toujours à nos côtés et que tu veilles sur nous. Love you dad forever.» Un hommage bouleversant qui a profondément touché ses abonnés.

