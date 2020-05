A l'occasion de la fête des mères, Laeticia Hallyday a été particulièrement gâtée par ses deux filles, Jade et Joy. Elle a partagé ses cadeaux avec ses abonnés en story sur Instagram.

Sa journée spéciale a débuté dès dimanche matin. La veuve du Taulier a été servie comme une reine. En effet, ce sont ses enfants qui lui ont apporté son repas sur un plateau. Au menu: toasts à l'avocat et salade de fruits.

«Papa est sûrement très fier de toi»

Mais les adolescentes de 15 et 11 ans ont également préparé de beaux cadeaux. Jade lui a écrit une déclaration d'amour. «Joyeuses fêtes des mères maman chérie! Je voulais te remercier d'être toujours là pour moi, me réconforter quand j'en ai besoin, ou de me remonter le moral. De me faire croire en moi. De me faire confiance. Je serais toujours là pour toi. Tu es la meilleure des mamans du monde. Je t'aime plus que tout! J'adore partager des moments avec toi. Papa est sûrement très fier de toi. Il veille sur nous», peut-on lire sur Instagram.

De son côté, la cadette de la famille, Joy, a écrit un poème à sa maman dans lequel elle lui rappelle de beaux souvenirs partagés ensemble: de leurs soirées sushis, à leurs sorties ski, en passant par leur voyage au Vietnam.

Une mère comblée

Des déclarations d'amour qui ont inspiré Laeticia Hallyday, qui, à son tour, a voulu rendre hommage à ses deux filles. «Le plus doux des réveils en cette journée spéciale. Je suis bénie. Jade et Joy mes amours, mon tout, vous êtes ma fierté, mon bonheur, ma lumière. Vous m'aidez tellement chaque jour, vous êtes exceptionnelles, mes meilleurs alliés, et aussi quelque part, mes guides dans ce deuil difficile pour nous», a-t-elle notamment écrit en légende d'une série de photos avec ses filles.

