Le tournage du vingt-cinquième «James Bond» au cinéma approche. Au mois de mars prochain, Daniel Craig, 50 ans, retrouvera le smoking de l'agent secret britannique pour la cinquième fois.

Pour se préparer le mieux possible aux prises de vues et aux cascades de cette nouvelle aventure de 007, Craig suit un régime draconien. Comme l'explique le Daily Mirror, le comédien anglais ne boit plus la moindre goutte d'alcool, évite tous les aliments malsains et travaille activement sa forme en salle de gymnastique.

Aux derniers Golden Globe, il a ainsi soigneusement évité de boire du vin ou de manger les délicieux canapés préparés pour l'occasion. Son épouse, la comédienne Rachel Weisz, veillait au grain: Daniel Craig n'a bu que de l'eau et mastiqué une barre de protéines.

L'acteur a même refusé de boire le cocktail préféré de James Bond, un Martini Dry secoué et non agité, lors d'une fête après les Globe. C'est dire!

«Bond 25» est attendu le 14 février 2020 sur les écrans romands.

Pas d'alcool aux Golden Globe, mais des rires oui. Surtout quand Idris Elba et Daniel Craig signent, ensemble, un selfie amusant pour les fans de Bond. (Le Matin)